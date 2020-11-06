Новые ограничения, развертывание дополнительных коек и опасные коронавирусные места: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Со следующего года бесплатное тестирование на коронавирус станет быстрее и доступнее. Фото: pixabay.com

Со следующего года бесплатное тестирование на коронавирус станет быстрее и доступнее. Фото: pixabay.com

Петербург перешагнул тревожную отметку по числу заразившихся за день, в городе вводят новые старые ограничения, больницы перепрофилируются, контроль за соблюдением «масочного режима» ужесточается и ужесточается: Gazeta.SPb.ru публикует актуальные данные по коронавирусу в Северной столице.

Статистика

За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились 1 171 человек. 563 выздоровело, 54 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». В общей сложности с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 67 434 горожан.

3 ноября стало известно, что Северная столица по количеству заболевших в день достигла тревожной отметки. Об этом в ходе визита в город президента Владимира Путина рассказал губернатор Александр Беглов.

Стационары

Поскольку эпидемиологическая обстановка в Петербурге вызывает опасения, для пациентов с Covid-19 разворачивают все больше коек. С 5 ноября зараженных начала принимать Мариинская больница, с 6-го — Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова, с 10-го помощь заболевшим начнет оказывать Городская больницы №2. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Опасные места

Поскольку коронавирус — очень коварная инфекция, эксперты в области науки и здравоохранения рекомендуют гражданам по возможности избегать некоторых мест, среди которых лифты, эскалаторы, старые вагоны поездов, вестибюли метро в часы пик и даже кухни в коммунальных квартирах.

«Масочный режим»

Напомним, что с 26 октября в городе усилен контроль за соблюдением «масочного режима». Выявлением нарушителей занимаются специальные надзорные группы. Иногда к ним «присоединяются» и самопровозглашенные контролёры из числа петербуржцев, что, бывает, заканчивается конфликтами и потасовками. Тем не менее пассажирам, например, петербургской подземки предложили не стесняться и объяснять так называемым ковид-диссдентам важность ношения маски и если что — жаловаться на игнорирующих действующие распоряжения сотрудникам метрополитена.

Новые ограничения

5 ноября губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление №121, по которому в городе с 9 ноября будут действовать некоторые ограничения: до 29 ноября приостановится работа фуд-кортов и фуд-плейсов, а также детских игровых комнат площадью более 50 кв. метров, гражданам 65+ придется уйти на самоизоляцию и «удаленку», отменятся мероприятия численностью более 70 человек в помещениях и тд.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор может запретить большинство массовых мероприятий на новогодние праздники, украсить город елками и гирляндами вирус не помешает.