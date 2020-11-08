Тепло уходит из Санкт-Петербурга: в воскресенье будет до +8 градусов

День будет облачным, но с прояснениями. Фото: Рxhere

День будет облачным, но с прояснениями. Фото: Рxhere

В воскресенье, 8 ноября, на погоду в Северной столице повлияет тыловая часть циклона. Будет прохладно и пасмурно.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос», синоптика Михаила Леуса. Метеорологические условия будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. В целом погода будет облачной с прояснениями.

В первую половину дня жителей Петербурга ждут небольшие дожди. Теплее всего сегодня будет в утренние часы, потом температура пойдет на спад.

В Петербурге воздух прогреется до +6…+8 градусов, а что касается Ленинградской области, то здесь будет около +4…+9 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 765 мм рт.с., что вышел нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам пообещали теплую зиму.