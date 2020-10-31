Россиянам пообещали теплую зиму

Температура будет около нормы и даже выше. Фото: pixabay.com

Температура будет около нормы и даже выше. Фото: pixabay.com

Синоптики считают, что в некоторых регионах температура будет значительно выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в большинстве регионов страны ожидается теплая зима с температурой около или выше нормы. Об этом пишет ТАСС. Он добавил, не исключает вероятность сильных морозов.

Вильфанд объяснил, что погода будет неоднородной. Так, в декабре будет теплее привычного, в январе во многих уголках государства погода также не ожидается аномально холодной, а февраль прогнозируют на удивление теплым.

Напоминаем, что до этого синоптик не советовал россиянам раньше времени начинать подготовку к зиме, так как выпадение снега пока что не будет. Вильфанд считает, что осадки москвичи увидят в конце ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 31 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В целом, погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления, центр которого выходит с севера на территорию Карелии.