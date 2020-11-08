Врачи назвали пять продуктов, спасающих от похмелья

Врачи назвали пять продуктов, спасающих от похмелья
Алкоголь приводит к обезвоживанию. Фото: pixabay

Советы экспертов помогут справиться с плохим самочувствием после алкоголя.

Врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали, что делать, если перебрал с алкоголем и плохо себя чувствуешь на следующий день. Своими советами они поделились с «Комсомольской правдой».

В первую очередь можно позавтракать яйцами. В них содержатся аминокислоты, которые помогают в работе печени. В качестве напитка можно использовать кокосовую воду – она восполнит баланс электролитов. Также подойдет сладкая газировка на основе лимона или лайма.

Чтобы решить проблемы с желудочно-кишечным трактом, врачи советуют употреблять имбирь или бананы, в них много калия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус. Иммунитет пациента теряет защитные свойства и становится более приспособленным к усилению симптомов.

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