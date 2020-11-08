Самолеты из Петербурга начнут летать в Пензу

Самолеты из Петербурга начнут летать в Пензу
Самолеты будет летать раз в неделю. Фото: Pixabay

Прямые рейсы возобновят 13 ноября.

Из Санкт-Петербурга теперь можно улететь в Пензу прямым рейсов. Об этом стало известно сегодня, 8 ноября, новостью поделились на сайте авиакомпании «ИрАэро».

Известно, что первый полет запланирован на 13 ноября. Самолет туда и обратно будут летать раз в неделю. Перелет будет длиться 1 час 40 минут. Купить билет можно в среднем за 3,3 тысячи рублей.

Отправление самолет из Пулково будет осуществляться в 15:50. Напоминаем, что в связи с пандемией коронавируса многие рейсы были отменены. До сих пор авиасообщение с большинством стран не восстановлено, а вот по России можно летать без проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали причины, по которым чаще всего опаздывали на самолет. Самой популярной причиной опоздания на самолет оказались обычные пробки, которые указали 48% участников опроса.

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