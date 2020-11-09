Любителя громкой музыки и ночных танцев с Гражданского проспекта оштрафовали на 35 тыс. рублей

Соседи жаловались, что начиная с 23 часов мужчина громко слушает музыку, танцует и поет. Фото: pixabay

Соседи жаловались, что начиная с 23 часов мужчина громко слушает музыку, танцует и поет. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители привлекли к административной ответственности беспокойного мужчину из Калининского района. С 2019 года он накопил семь штрафов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Как сообщили пресс-службе городского управления ФССП России, полицейские стали частными гостями в квартире 35-летнего мужчины, который живет на Гражданском проспекте. Соседи жаловались, что начиная с 23 часов мужчина громко слушает музыку, танцует и поет.

Очередной штраф за нарушение тишины он оплачивать не стал, в связи с чем протокол был направлен в службу судебного пристава для принудительного взыскания. Судебные приставы, в свою очередь, открыли исполнительное производства о взыскании штрафа в размере 5 тыс. рублей. Деньги списали с банковского счета должника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщик «Зенита» заплатит штраф за отсутствие маски на матче против «Брюгге».