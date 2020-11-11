Самые популярные слова 2020 года. «Ковидный» словарь от Gazeta.SPb.ru

«Самоизоляция» и «обнуление» стали словами года по версии Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Gazeta.SPb.ru собрала еще несколько, которые 2020-м успели набить оскомину если не всем, то многим.

Похоже, что пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ стали самыми обсуждаемыми темами в этом году. К такому выводу пришли авторы исследования, которые на основе анализа текстов тематических блоков отобрали ключевые слова, характеризующиеся высокой частотностью. Ими стали «самоизоляция» и «обнуление». Чуть менее употребляемыми оказались «карантин», «коронавирус», «удаленка», «поправки», «голосование», «конституция» и аутсайдер — «дистанцирование». В этом списке был еще «ковид», но его в итоге исключили, поскольку раньше такого слова не существовало, а значит и сравнить его не с чем.

Мы решили вспомнить, какие слова в этом году чаще всего мелькали в наших публикациях и комментариях к ним и составили свой небольшой справочник. Правда, он получился больше «коронавирусным».

Конечно, в топе оказалось название заболевания — «коронавирус«. А также производные от него: чаще всего встречался «ковид» (транслитерация английского «covid»), сокращение «корона» и даже «ковидла».

С весны и до сих пор у всех на слуху словосочетания «дистанционное обучение» и «удаленная работа», а также «дистанционка» (или «дистант» или даже «ДО») и «удаленка». Последние явно появились из-за необходимости экономить произносительные усилия, так часто они употреблялись.

С недавних пор популярным стал «режим», особенно в сочетании с «дистанционный», «удаленный», «очный» или «онлайн». Последнее кстати часто выступает в роли этакой приставки к слову «формат». «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мероприятие состоится в онлайн-формате» — при виде подобной фразы только и остается картинно возводить глаза к небу, так она надоела.

Мода, как говорится, циклична и, похоже, она вернулась на слова «ограничения» и «меры». С ужесточением этих самых ограничений и мер, разумеется. Кстати «ужесточение» тоже можно добавить в наш список.

Ну и куда же без «масочного режима». Интересный нюанс: это словосочетание, а, вернее, действующее распоряжение предполагает, что в местах массового скопления нужно носить не только маски, но и перчатки. Но поскольку последние по какой-то причине остаются без внимания (носят их далеко не все), словосочетание «масочно-перчаточный режим» куда менее популярно.

В аутсайдерах как ни странно оказался «локдаун«. Даже несмотря на то, что словарь Collins назвал его словом года. Может из-за того, что петербуржцы несколько ревностно относятся к заимствованиям? Впрочем, это не мешает нашим чиновникам пользоваться понятием «ковид-диссидент». По аналогии с «ВИЧ-диссидент», которое означает человека, отрицающего существование вируса, отказывающегося от лечения и считающего, что заболевание выгодно властям и производителям лекарственных препаратов. Вот только в Петербурге ковид-диссидентами чаще называют в основном «безмасочников». Еще одним словом года, по версии Gazeta.SPb.ru, стало «стационар«.