В ходе осеннего месячника Петербургская Госжилинспекция выписала штрафов на 1,15 млн рублей

Государственная жилищная инспекция Петербурга подвела итоги контроля хода выполнения мероприятий осеннего месячника по благоустройству городских территорий.

В период осеннего месячника Жилищная инспекция совместно с районными администрациями города следила за санитарным и техническим содержанием жилищного фонда и выполнением работ по уборке территорий районов.

Всего с 1 октября были проведены проверки по 2501 многоквартирному дому, из которых 515 домов были с нарушениями. Больше всего нарушений нашли в Петроградском, Приморском и Петродворцовом районах.

Хуже всего убирали от мусора и листвы газоны, дворы, проезды. Много нарушений выявлено и при уборке контейнерных площадок и контейнеров.

По итогам проверок Госжилинспекция вынесла управляющим организациям десять предостережений. Кроме того, было возбуждено 7 административных дел, сумма штрафов составила 1,15 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подвели итоги традиционного месячника по благоустройству.