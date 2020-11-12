«Лахта Центр» стал первым российским лауреатом мировой премии в области высотной архитектуры

&#171;Лахта Центр&#187; стал первым российским лауреатом мировой премии в области высотной архитектуры
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

Масштабный проект «Газпрома» завоевал главную мировую премию в области высотной архитектуры — Emporis Skyscraper Awards.

«Лахта Центр» стал первым российским небоскребом, удостоенным столь престижной награды. О победе высотки «Газпрома» сообщают организаторы международной премии. Конкурентами «Лахта Центра» были еще 700 претендентов со всего мира. Второе место досталось пекинской Leeza Soho, а «бронза» ушла небоскрёбу 35 Hudson Yards в Нью-Йорке.

Экспертов жюри особенно впечатлила необычная форма башни «Лахта Центра», а также технологические инновации, применявшиеся при её постройке, и сопутствующий комплекс экологических решений, позволивший «вписать» гигантский комплекс в окружающую среду без ущерба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Горизбиркома Петербурга получил орден Почета.

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