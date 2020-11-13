Пятница, 13. Откуда взялся миф о «дне неприятностей»

Gazeta.SPb.ru рассказывает, откуда могло взяться знаменитое суеверие о пятнице 13-го, какое отношение оно имеет не только к психическому здоровью людей, но и мировой экономике, а также сколько раз в год нам приходится бояться неприятностей.

Занимательный календарь

Знаете ли вы, что в среднем за цикл пятница выпадает на 13-е число каждые 212,35 дней?

В сумме каждый григорианский 400-летний цикл имеет 146 097 дней (или 20 871 неделю, или 4 800 месяцев) и то же распределение пятниц, выпадающих на 13-е число месяца. А 13-е число имеет чуть большую вероятность оказаться именно пятницей, чем другим днем недели.

Кстати в году есть как минимум одна пятница 13-го, но их не может быть больше трех. Если месяц начинается с воскресенья, в нем гарантированно будет пятница 13-го.

Диагноз

В медицине существует термин «параскаведекатриафобия». Он означает боязнь пятницы 13-го. Понятие появилось благодаря доктору Доналду Доссею, который рассматривал его как часть своего метода терапии безрассудных страхов. По его мнению, если вы сможете произнести это слово несколько раз без запинки, то перестанете дрожать перед пятницей 13-го. Сама же эта фобия рассматривается как частный случай боязни числа 13 — трискайдекафобии.

Откуда ноги растут

Особое отношение к пятнице 13-го отсылает нас к событиям Средневековья. Согласно объяснениям из книг по альтернативной истории и эзотерике, именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров, включая его руководство. Последовали судебный процесс, обвинения в ереси и богохульстве, роспуск организации, аресты, пытки и даже казнь. Семь лет спустя в Париже заживо сожгли двух членов ордена. По преданию, один из них проклял монарха и всю правящую династию. Этот сюжет лег в основу серии исторических романов Мориса Дрюона. Позднее историю изложил в «Коде да Винчи» Дэн Браун, который, в свою очередь, опирался на «Священную загадку» Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна.

Впрочем, версия о тамплиерах современными учеными всерьез не воспринимается. Исследователи считают, что примета возникла на рубеже XIX—XX веков и является результатом слияния двух суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13. В англоязычных источниках первое их упоминание в одном контексте было найдено лишь за 1869 год — в биографии итальянского композитора Джоаккино Россини. Он умер в пятницу, 13 ноября.

Упоминания пятницы 13-го есть в результатах опроса американских студентов, проведенного в 1907 году, в новостной заметке газеты «Нью-Йорк таймс» в 1908 году.

Кроме того, все в том же 1907 году экстравагантный финансист и писатель Томас Лоусон опубликовал свой роман «Пятница, тринадцатое», где описываются махинации на фондовой бирже и использование при этом страхов некоторых людей перед этой датой. Вероятно, из-за популярности произведения заголовок позднее подхватила пресса.

Совпадение?

Тем не менее история знает несколько печальных событий, произошедших в разные годы в пятницу, 13-го числа. В декабре 1907-го потерпела крушение шхуна «Томас У. Лоусон», названная в честь вышеупомянутого автора книги «Пятница, тринадцатое». В июне 1947-го на Голубом хребте в Западной Виргинии США разбился авиалайнер — погибли 50 человек. В мае 1949-го авиакатастрофа близ Новосибирска унесла жизни 25 человек. А в октябре 1972-го близ Москвы — 174 человек. В сентябре 1996-го в Лас-Вегасе умер рэпер Тупак. В ноябре 2009-го у Ульяновсе произошел взрыв, вызвавший серию детонаций снарядов на территории «31 Арсенала ФМФ». В январе 2012-го в результате крушения лайнера «Costa Concordia» погибли 4 200 пассажиров и членов экипажа. В ноябре 2015-го произошли теракты в Париже.

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Истерия, связанная с пятницей 13-го приносит как прибыль, так и убытки по всему миру. Например, создатели популярной франшизы «Пятница 13-е» заработали на 12 фильмах более 465 миллионов долларов. А вот авиакомпании в эти дни наблюдают спад покупательской активности. А застройщики вынуждены продавать квартиры на 13-м этаже со скидкой. Кстати в небоскребах, например США, в лифтах даже нет кнопки «13».