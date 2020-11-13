Евгений Козин стал начальником Петербургского метрополитена

Раньше он исполнял обязанности руководителя этого предприятия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил метродепо «Автово» в преддверии 65-летия городской подъемки. Во время встречи с представителями трудового коллектива он объявил, что Евгений Козин назначен начальником метрополитена. Беглов вручил ему соответствующее удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Напоминаем, что Козин до этого исполнял обязанности руководителя предприятия. Беглов выразил надежду, что деятельность нового начальника метрополитена будет плодотворной и пожелал ему удачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербургском метрополитене обновили 30% подвижного состава. Новых вагонов насчитывается почти 590 – они комфортнее для пассажиров и машинистов.