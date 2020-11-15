В Калининском районе заметили бездыханное тело под окнами дома

В Калининском районе сегодня, 15 ноября, увидели бездыханное тело под окнами дома. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Человек лежит на асфальте на Кушелевской дороге и не двигается. По предварительным данным, горожанин упал с большой высоты и получил серьезные травмы, которые стали причиной мгновенной смерти.

На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов и реанимация. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору двухлетний мальчик выпал из окна, пока отец спал.