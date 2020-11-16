КГИОП через суд обязал выполнить реставрацию Ольгинского детского приюта

КГИОП через суд обязал выполнить реставрацию Ольгинского детского приюта
Фото: pixabay.com

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск КГИОП к Андрею Херсонцеву, который будет обязан провести ремонтные работы на объекте культурного наследия в «Ольгинском детском приюте трудолюбия»

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, собственник «Жилого дома мальчиков с холостым надзирателем», который входит в состав «Ольгинского детского приюта трудолюбия» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 9, лит. А, Андрей Херсонцев, по версии КГИОП, с 23 июля 2019 года не выполняет требований по охране объекта культурного наследия.

В итоге, суд признал 12 февраля 2020 мужчину виновным в совершении административного нарушения. Собственник не проводил должных работ по реставрации объекта, который находится в аварийном состоянии.

Работу после данного решения суда выполнены не были. Поэтому КГИОП повторно обратился по данному делу. В понедельник, 16 ноября, суд обязал Андрея Херсонцева выполнить реставрацию объекта в течение 6 месяцев, а также назначил штраф в размере 25 тыс. рублей. В случае невыполнения решения суда, сумма взыскания будет составлять 50 тыс. каждый месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд обязал Университет Профсоюзов провести реставрацию снесенной дачи в Озерках.

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