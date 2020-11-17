Петербургский филиал Huyndai отсудил 1 млн рублей за незаконное использование своего товарного знака

Последний раз в Петербурге Hyundai Motor Company предъявляла претензии в судебном порядке пять лет назад, когда в Россию ввезли сторонние запчасти, маркированные товарными знаками корейского автопроизводителя. Фото: pixabay.com

Последний раз в Петербурге Hyundai Motor Company предъявляла претензии в судебном порядке пять лет назад, когда в Россию ввезли сторонние запчасти, маркированные товарными знаками корейского автопроизводителя. Фото: pixabay.com

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company добился запрета на использование своего бренда автосервисом на Планерной улице, а также получил от компании-нарушителя компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Иск Hyundai Motor Company к автосервису «ИстМаркет», которым владеет ООО «Автомобильный Торговый Дом», рассматривал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Претензии корейская компания предъявила в начале текущего года, обнаружив сайт с названием hyundaieastmarket.ru, принадлежащий автосалону на Планерной улице. В самом помещении также был размещен логотип Hyundai.

Автопроизводитель намеревался получить 1,1 млн рублей за незаконное использование товарного знака. Владелец сервиса, в свою очередь, счел претензии необоснованными, поскольку компания «ИстМаркет» не занимается продажей автомобилей и, следовательно, не наносит ущерб деловой репутации Hyundai Motor Company. Арбитражный суд, однако, встал на сторону Hyundai и постановил выплатить компании 1 млн рублей компенсации, пишет АБН.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судебным приставам пришлось заставить автолюбительницу оплатить задолженность по 34 штрафам.