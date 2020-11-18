В Петербурге прекращает работу МРЭО №17 на улице Руставели

Пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти уведомляет об изменениях в работу МРЭО ГИБДД №17 на улице Руставели.

В связи с оптимизацией деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, с 20 ноября отделение на улице Руставели прекратить работу. Сотрудников переведут в филиал, расположенный на Лабораторном проспекте, 24 литера А. Там откроют два дополнительных окна для приема граждан.

Автовладельцам в ведомстве напоминают, что получить государственные услуги по линии Госавтоинспекции можно в любом МРЭО Петербурга и Ленобласти. С актуальным перечнем подразделений можно ознакомиться на сайте гибдд.рф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты, попавшие в аварию на ЗДС, могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию. Для этого необходимо обратиться в круглосуточный диспетчерский центр.