Кольцо на развязке КАД в сторону Кронштадта открыто после ремонтных работ

В среду, 18 ноября, пресс-служба администрации Кронштадтского района информирует о завершении ремонтных работ на разворотном кольце КАД в сторону Кронштадта.

С 9 ноября на автомобильной развязке «Приморское шоссе — КАД» был закрыт съезд в направлении от Петербурга в сторону Кронштадта в связи с проведением работ по окраске пилонов. Дорожные службы оперативно справились с задачей: уже 17 ноября окраску завершили.

В связи с этим с сегодняшнего дня движение по разворотному кольцу полностью открыто. Все технические средства организации дорожного движения, установленные на период проведения ремонтных работ, демонтированы. Проезд по участку КАД осуществляется в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 13 ноября на дорогах Северной столицы начали действовать новые ограничения в связи с ремонтными работами.