Пулково 19 ноября работает без отмен и задержек

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Запланированные рейсы из Северной столицы сегодня вылетят без задержек и отмен. В аэропорту Пулково начнут день без непредвиденных обстоятельств.

В четверг, 19 ноября, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга на 5:00 информации о задержанных вылетах не поступало. Все прибывающие и убывающие рейсы будут выполнены точно в срок, как указано в расписании.

Напомним, что накануне, 18 ноября, в Пулково произошли значительные изменения в расписании из-за первого сильного снегопада в Петербурге. Самолет из Челябинска до Северной столицы был направлен на запасной аэропорт Москвы из-за погодных условий.

Данные об изменениях также появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге будут судить уборщицу Пулково, которая работала без маски.