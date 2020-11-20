Дополнительный транспорт на новом отрезке проспекта Ветеранов будет зависеть от пассажиропотока

Дополнительный общественный транспорт по новому участку проспекта Ветеранов, который открыли 13 ноября, пойдет в случае увеличения пассажиропотока. Об этом Gazeta.SPb рассказали в комитете по транспорту.

Проспект Ветеранов вырос на 2 километра и стал самым длинным на юго-западе Петербурга. Он достиг 10 км и «обогнал» даже Московский и Ленинский. В пятницу, 13 ноября, губернатор Александр Беглов открыл участок от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Таким образом у горожан появилась возможность быстро выехать на Волхонское и Петергофское шоссе.

Новый отрезок важен для жителей Красносельского района, в том числе ЖК «Солнечный город». Ближайшая станция метро «Проспект Ветеранов» далеко — до нее нужно ехать на общественном транспорте, а до остановки минут 20 пешком. С открытием двухкилометрового участка все изменилось: остановочные павильоны теперь рядом с кварталом, а до подземки ходит троллейбус №46 — он курсирует от железнодорожной станции Сергиево до Кировского завода. Сообщалось, что позже добавятся еще несколько маршрутов — как городских, так и коммерческих. О том, когда это произойдет, Gazeta.SPb поинтересовалась у комитета по транспорту.

«Введение дополнительного общественного транспорта на новом отрезке проспекта Ветеранов зависит от пассажиропотока, — ответили в ведомстве и добавили: — В случае роста пассажиропотока будут продлены коммерческие маршруты».

Отметим, что в квартале «Солнечный город», который начали возводить в 2014 году, в итоге будут жить 45 тысяч человек. Пока территория освоена лишь на четверть. И это без учета «соседей», например, ЖК «Английская миля» и других.