Проезд по ЗСД подорожает на 10%

Стоимость будет зависеть от некоторых факторов.

В 2020 году планируется повышение цен на проезд по Западному скоростному диаметру на 10%. Об этом сообщается на официальном сайте ЗСД. Стоимость вырастет для всех транспортных средств при зональной тарификации и в рамках системы платности Flow+.

Для тех, кто пользуется транспондерами, цены вырастут примерно на 10%. Те, кто расплачивается наличными, будет платить за каждую тарифную зону 200 рублей. Те, кто ездят на машинах третьего и четвертого классов, заплатят 350 и 400 рублей соответственно.

При этом тарифы «Легковой 10» и «Грузовой 10» дорожать не будут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иномарки не поделили пункт оплаты на ЗСД. На кадрах видно, что транспортные средства отделались незначительными повреждениями и царапинами.