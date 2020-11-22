МВД России создаст банк биометрических данных

МВД России в течение трех лет планирует создать банк биометрических данных граждан России и иностранцев, с помощью которого можно будет идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Работа над созданием банка данных начнется в 2021 году. Специалисты должны разработать программное обеспечение и сформируют необходимую базу. В неё войдут информация о биометрических параметрах граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что база позволит идентифицировать личности и неопознанные тела по отпечаткам пальцев, изображению лиц и геномной информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянам могут разрешить садиться за руль авто с 17 лет, однако до наступления совершеннолетия рядом должен находиться «наставник». Сейчас подростки могут сдать на водительские права с 17 лет, однако управлять транспортным средство разрешается только с 18.