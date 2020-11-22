МВД России создаст банк биометрических данных

МВД России создаст банк биометрических данных
МВД создаст базу биометрических данных россиян и иностранцев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

МВД России в течение трех лет планирует создать банк биометрических данных граждан России и иностранцев, с помощью которого можно будет идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Работа над созданием банка данных начнется в 2021 году. Специалисты должны разработать программное обеспечение и сформируют необходимую базу. В неё войдут информация о биометрических параметрах граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что база позволит идентифицировать личности и неопознанные тела по отпечаткам пальцев, изображению лиц и геномной информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянам могут разрешить садиться за руль авто с 17 лет, однако до наступления совершеннолетия рядом должен находиться «наставник». Сейчас подростки могут сдать на водительские права с 17 лет, однако управлять транспортным средство разрешается только с 18.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
база данных биометрические данные мвд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые назвали признаки рака в ротовой полости
Штаб Трампа намерен обжаловать вердикт суда по выборам в Пенсильвании
МВД России создаст банк биометрических данных
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов
Большинство россиян увеличили расходы на продукты и ЖКУ
В Москве из-за коронавируса скончались 75 пациентов
Заворотнюк могла дать интервью Малахову
Номер Бузовой выложили в свободный доступ