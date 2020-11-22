В Сестрорецке вор за 5 минут угнал Infiniti, стоимостью более 1 млн рублей

В ночь на 21 ноября в Сестрорецке похитили дорогостоящую иномарку. Злоумышленнику потребовалось пять минут, чтобы угнать люксовую Infiniti.

Как информируют в правоохранительных органах, автомобиль был припаркован на Приморском шоссе. В какой-то момент к машине подошел неустановленный мужчина в капюшоне, отключил сигнализацию, сел за руль и отправился в сторону трассы «Скандинавия». На все манипуляции у угонщика ушло пять минут — это известно, поскольку момент совершения преступления попал на записи камер видеонаблюдения.

Владелец похищенной иномарки оценил материальный ущерб в 1,2 миллиона рублей. На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника. По факту угона авто возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержали серийного похитителя Hyundai Tucson.