Подписчики пристыдили Анфису Чехову за сокрытие реальной фигуры

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась фото, на котором часть ее фигуры скрыта за ракушкой. Подписчики решили, что звезда так отвела внимание от потолстевшего живота.

Новый снимок Чехова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Она позировала на пляже в синем бикини. Фотограф прикрывал тело телеведущей ракушкой. Фанаты предположили, что ей есть, что скрывать.

«Мда… решила скрыть? Не получилось! Худей!» — написал подписчик.

При этом большинство не согласилось с озлобленным пользователем. Фотография показалась поклонникам яркой и креативной, а тело звезды — все таким же прекрасным.

«Вы всегда супер», — написал пользователь. «Красотка какая», — написала поклонница.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анфиса Чехова показала пышную грудь в мокром купальнике. Она запечатлена в душе прижавшейся бюстом к перегородке.