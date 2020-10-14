Анфиса Чехова показала пышную грудь в мокром купальнике

Анфиса Чехова показала пышную грудь в мокром купальнике
Анфиса Чехова прижалась грудью к стеклянной двери. Фото: .instagram.com/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова устроила фотосессию в душе и восхитила пользователей своей фигурой.

Новый снимок со спа-отдыха, находясь в санатории Сочи, звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На части фото Чехова запечатлена в душе прижавшейся бюстом к перегородке — ее силуэт отчетливо виден через стекло.

Кадры в купальнике из душа и турецкой бани взбудоражили поклонников звезды. Пользователи завалили ее комплиментами.

«Богиня», — написал пользователь

«Шикарная женщина», — прокомментировала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анфиса Чехова считает бестолковой идеей носить маски. Она рассказала, что старается соблюдать дистанцию с людьми, но средство защиты не носит.

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