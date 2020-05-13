Анфиса Чехова считает бестолковой идеей носить маски

Она отметила, что старается соблюдать дистанцию с людьми, но средство защиты не носит.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем пишет «Телепрограмма». Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что не носит маски во время режима самоизоляции. Она призналась, что сначала видела в этом смысл, а потом осознала, насколько это «бестолковая история». Чехова отметила, что соблюдает дистанцию с людьми, но при этом продолжает контактировать с пожилыми родителями и друзьями.

Напоминаем, что врачи настаивают на том, чтобы россияне носили медицинские маски, потому что это позволяет приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анфиса Чехова призналась, что ее избивал любимый мужчина. Она вспомнила о произошедшем 18 лет назад.