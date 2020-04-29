Анфиса Чехова призналась, что ее избивал любимый мужчина

Она вспомнила о произошедшем 18 лет назад.

Об этом стало известно 29 апреля. Обо всем рассказала в своем Instagram-аккаунте. Телеведущая Анфиса Чехова посвятила теме насилия целый пост – она призналась, что 18 лет назад ее избил возлюбленный. Она сильно любила этого человека, прощала ему все, но однажды не выдержала и решила уйти – из-за пьянства и пустых обещаний. Мужчине это не понравилось, и он пустил в ход кулаки. В итоге «лицо было один сплошной синяк», а «сердце было в клочья».

Чехова обратилась за помощью в травмпункт, а там ей сказали, что она сама виновата в случившемся. Напоминаем, что тему о домашнем насилии подняла Регина Тодоренко, которая также обвинила женщин в том, что они провоцируют мужчин на применение насилия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии после травли. Телеведущая хочет восстановить репутацию после громкого скандала.