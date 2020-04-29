Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии после травли

Телеведущая хочет восстановить репутацию после громкого скандала.

Об этом стало известно 29 апреля. Обо всем рассказала блогер Саша Митрошина в своем Instagram-аккаунте. Девушка написала, что к ней должна приехать Регина Тодоренко, чтобы взять интервью и расспросить о домашнем насилии. Позже выяснилось, что встречу отменили, но фильм должен быть опубликован уже первого мая. Пока что подробности проекта не раскрываются.

Напоминаем, что Тодоренко, рассуждая о домашнем насилии, в избиениях обвинила ни мужчин, а женщин, которые якобы заслуживают ужасного отношения к себе из-за неумения налаживать диалог. После этого на телеведущую обрушились критикой пользователи соцсетей, девушку лишили звания «Женщина года», а компания PepsiCo отменила показ рекламных роликов с Тодоренко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что искалеченная мужем Маргарита Грачева выступила против травли Регины Тодоренко. Грачева подтвердила, что и сама не понимала масштабов проблемы, с которой сталкиваются многие россиянки, пока не оказалась в трагическом положении.