Как спасти обувь в засыпанном реагентами Петербурге

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно ухаживать за зимней обувью. Советы пригодятся и петербуржцам, которым не только полезно будет знать, как сушить ботинки, но и спасти их от реагентов – только за одни снежные сутки в городе высыпали 18 тонн песко-соляной смеси.

В первую очередь, специалисты Роскачества отмечают, что достоинство обуви из гладкой кожи в том, что покрытие защищено от проникновения влаги и грязи, она противостояит перепадам температуры.

Ворсовые кожи, такие как нубук и велюр не имеют такого покрытия. При этом благодаря открытым порам влага лучше испаряется снаружи. Главное — обрабатывать специальным средством такое покрытие.

А вот обувь из экокожи лучше не использовать при температуре ниже 10 градусов – покрытие может трескаться.

Эксперты не советуют носить одну и ту же пару всю зиму каждый день. Лучше всего менять ее раз в три дня. Не стоит и сушить обувь феном, у батареи или использовать вкладные сушилки – кожа так пресушивается, делается грубой а клей в ней может высохнуть.

Поскольку кожа сжимается, нужно использовать формодержатели. Идеальный материал для них – кедр, который обладает антибактериальными свойствами.

Если у вас только одна пара обуви, для сушки лучше использовать обычную бумагу, а стельку просушить отдельно.

Верх кожаной и ворсовой обуви нужно обработать перед первым использованием водоотталкивающим спреем. Для замши и нубуку необходимо использовать креповую щетку, чтобы расчесывать ворс – это поможет сохранить его защитные свойства.

Для гладкой кожи можно использовать воск на основе пчелиного. Он не только защит от влаги, но поможет скрыть даже мелкие царапины.

Петербуржцам, как жителям города, в котором используют реагенты, рекомендуется использовать обувь на высокой подошве. Если соль уже попала на обувь, нужно обработать ее влажной тряпкой, а затем использовать средства обувной косметики с содержанием уксусной кислоты. Она поможет вывести соль.

Удалять соль водой из-под крана не стоит – разводы, вероятно, так и останутся.