Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлеваются до 13 декабря

На путепроводе Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Мурино в связи с проведением работ по замене гидроизоляции и восстановлению защитного слоя бетона ограничения движения транспорта продлеваются до 13 декабря.

Ремонт объекта ведется с 27 октября, однако работы затормозили неблагоприятные погодные условия. Из-за холодов возникла необходимость в дополнительной подготовке, просушке и прогреве железобетонного основания перед нанесением на него битумного праймера, который должен защитить дорогу от влаги и разрушений.

Первоначально предполагалось, что ремонт закончится 12 ноября, но затем работы продлили до 23 ноября, и сроки окончания все еще могут быть сдвинуты из-за погодных условий. Как информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы производятся в круглосуточном режиме, в три смены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила проект ремонта Первого Елагина моста.