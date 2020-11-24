Главгосэкспертиза одобрила ремонт Первого Елагина моста

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение для повторной проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ объекта культурного наследия федерального значения — Первого Елагина моста.

Каменный и Елагин остров соединил первый Елагин мост еще в 1817 году. Тогда переправа была временной, деревянной. В 1831 году мост заменили на постоянный, а в 1952 году сооружение приобрело знакомый нам сегодня облик. Разводной Первый Елагин мост через Среднюю Невку в Петроградском районе Северной столицы имеет девять пролетов, из которых два судоходных и один разводной. Длина моста, предназначенного для пешеходов и единичного проезда автотранспорта массой до 12 тонн, – 107,35 м. Разводят мост, однако, лишь по предварительным заявкам.

В ходе ремонта планируется осуществить укрепление конуса у устоев, устранить повреждения и деформации отдельных стоек и элементов связей надводных частей надстроек промежуточных опор. Кроме того, рабочие выполнят демонтаж, ремонт, монтаж и пуско-наладочные работы механизмов и оборудования разводного пролета моста. Также будет отреставрировано металлическое перильное ограждение, специалисты установят современные опорные части, устроят деформационные швы и проведут другие необходимые работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в тоннеле Кронштадтской дамбы будет ограничено из-за ремонтных работ.