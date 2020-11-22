В Петербурге движение в тоннеле дамбы ограничат из-за ремонта

В Петербурге в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) будут проводить ремонтно-восстановительные работы. Из-за этого в тоннеле введут ограничения движения.

Как сообщает пресс-служба КЗС, с 23 по 25 ноября движение будет перекрыто по Финской стороне (внешнее кольцо). А с 26 по 27 ноября ремонт затронет Невскую сторону (внутреннее кольцо).

В КЗС также пояснили, что на время ввода и вывода подъемной техники, необходимой для ремонтных работ, могут полностью остановить транспортный поток перед въездом в тоннель. Тоннель будут перекрывать не более чем на 7-10 минут. Водителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что регламентные и ремонтно-восстановительные работы помешают свободному проезду водителей в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений (КЗС).