25 ноября на трассе «Кола» будет закрыто движение из-за разводки Ладожского моста

На автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто движение в течение 45 минут.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», произойдет это 25 ноября в период с 15:00 до 15:45 из-за разводки Ладожского моста.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже-буксирного состава «РБ-250», «РБ-27» и «ПСК-1562» с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 28 ноября произойдет изменение маршрутов трамваев №6 и №40.