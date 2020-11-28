Ушел из жизни музыкант из группы «Дюна» Андрей Апухтин

Ушел из жизни музыкант, участник группы «Дюна» Андрей Апухтин, об этом сообщила жена лидера группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram. Ему было 58 лет.
«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный̆ человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет», — написала она.
В комментариях к публикации она добавила, что причина смерти — не коронавирус. Она не стала называть причину смерти, но отметила, что это не коронавирус.
В составе группы «Дюна» » Андрей Апухтин начал играть в 1991 году.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский спортсмен, многократный чемпион по футболу Диего Марадона. О причинах и месте смерти футболиста пока ничего неизвестно, как и о дате и месте прощания с ним.