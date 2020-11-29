В Пушкине полицейский пострадал в погоне за нарушителем

В субботу, 28 ноября, около полуночи возле дома №64 по Красносельскому шоссе инспекторы дорожно-постовой службы пытались остановить иномарку, водитель которой игнорировал требования полицейских.

За рулем автомобиля, как выяснилось позже, находился 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Промчавшись мимо стражей порядка, он продолжил движение в сторону города Пушкин. По ходу движения, однако, мужчина не справился с управлением и возле дома №4 по Саперной улице въехал в служебный автомобиль ДПС, после чего был задержан.

На этом, впрочем, история не завершилась: во время составления административного протокола мужчина умудрился сбежать. Снова поймать правонарушителя не удалось, но во время погони пострадал один из полицейских. Ему оказали медицинскую помощь, состояние оценивают как удовлетворительное. Преступника продолжают разыскивать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью полицейские в Петербурге гонялись за нарушителем на Toyota.