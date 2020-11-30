В Петербурге разрешили бесплатно парковать электромобили

В Петербурге разрешили бесплатно парковать электромобили
Плюсы нового типа автотранспорта очевидны: отсутствие выхлопных газов и экономия на топливе, поэтому все больше петербуржцев "пересаживаются" на электромобили. Фото: pixabay

Петербург является одним из лидирующих российских городов по количеству электромобилей. Для владельцев экологичного транспорта есть важное преимущество: бесплатное размещение электромобиля в зоне платной парковки.

Об этом в понедельник, 30 ноября, информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Для того, чтобы пользоваться бесплатной парковкой, нужно оформить специальное разрешение. На сегодняшний день в Северной столице действует 87 таких разрешений.

В ведомстве подчеркивают, что на один электромобиль можно оформить только одно парковочное разрешение. Если в собственности у горожанина несколько автомобилей такого типа, каждому требуется отдельный документ. Подать заявление можно через МФЦ или петербургский портал госуслуг. Разрешение выдается сроком на 3 года, затем его необходимо оформить заново.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru публиковала фоторепортаж об организации зоны платной парковки на улице Рубинштейна.

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