В Петербурге разыскивают кассиршу, похитившую 32 миллиона из автосалона

В Красносельском районе Петербурга кассир петербургского автосалона похитила более 32 млн рублей из касс. Женщина забрала наличку и скрылась, но попала в объективы камер видеонаблюдения.

Преступный инцидент произошел с 28 по 28 ноября в автосалоне на Таллиннском шоссе. На следующий день в отдел полиции обратилась гендиректор частной организации. Она рассказала о похищении денег из касс сети автосалонов. Из одной пропали более 1,7 млн рублей, из другой — более 14,5 млн, а также почти 6,5 млн рублей исчезли из третьей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявительница отметила, что к хищению причастна 48-летняя сотрудница. В общей сложности она забрала более 32,1 млн рублей и скрылась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу объявили в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина похитил миллион с банковским счетов петербурженки и попался полиции.