В Петербурге 2 декабря пройдет очередное заседание по делу Олега Соколова

В Северной столице сегодня пройдет очередное заседание суда по уголовному делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

Заседание начнется в среду, 2 декабря. Предыдущее было отложено в самом начале, так как отсутствовала сторона потерпевших Александра Бакшеева, которая не явилась в суд, ввиду того, что принимала участие в следственных действиях.

Напомним, что громкое убийство произошло 7 ноября прошлого года. Нетрезвого Олега Соколова заметили в реке Мойке. Когда его достали из воды, в рюкзаке историка нашли отрубленные человеческие руки. Выяснилось, что экс-доцент СПбГУ застрелил свою возлюбленную, а затем решил расчленить её, чтобы избавиться от тела и скрыть преступление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историк Соколов подал в суд на «Первый канал» и бывшую любовницу после ее интервью.