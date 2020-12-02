Администрация Ленобласти прокомментировала «столпотворения» у больницы в Мурино

Утром у поликлиники не было очереди. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Утром у поликлиники не было очереди. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Житель Мурино заявил об огромной очереди в терапевтическое отделение Токсовской районной больницы, отметив, что будет жаловаться главе района. Однако администрация информацию о столпотворении опровергла.

Очередь на вход в отделение больницы на Воронцовском бульваре житель заметил 1 декабря. И подчеркнул, что пациентам также закрыли доступ к туалетам.

«Начинается даже не у входа в учреждение, а сильно дальше», — рассказал недовольный горожанин.

На следующий день ситуацию прокомментировали в администрации региона. Там ответили, что медучреждение работает в условиях пандемии, нагрузки на персонал увеличены многократно, медработники болеют.

«Работает 4 врача терапевта участковых, 1 заведующая терапевтическим отделением и 3 фельдшера», — написали в сообщении.

Также с 1 декабря дополнительно выведены бригады неотложной помощи. В этот день очереди на улице не было.

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