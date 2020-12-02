Неизвестные на автомобиле въехали в мечеть под Парижем

Мечеть под Парижем в которую заехали на автомобиле. Фото: facebook.com/bretignysurorge

Мечеть под Парижем в которую заехали на автомобиле. Фото: facebook.com/bretignysurorge

Группа неизвестных злоумышленников осквернила мечеть в городе Бретиньи-сюр-Орж, что в пригороде Парижа. Об этом сообщил мэр Николя Меари.

Все произошло около шести часов утра по местному времени. Кто-то протаранил ворота и входную дверь в мечеть на автомобиле, а после незнакомцы распылили огнетушитель в мужской молитвенной комнате.

Позднее полиция нашла машину, на которой передвигались злоумышленники, но она была подожжена. По данным France Bleu, вандализм могли устроить один или двое.

Во время преступления мечеть была закрыта в связи с коронавирусными ограничениями. Никто не пострадал. Правоохранители продолжают следствие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исламист обезглавил французского учителя. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры Франции.