ГАТИ рассказала о новых ограничениях на дорогах в Петербурге с 4 декабря

В Северной столице с 4 и 5 декабря вступят в силу новые ограничения на дорогах города. Об этом водителей информирует Государственная административно-техническая инспекция.

Таким образом, с 4 по 19 декабря в связи с производством работ по прокладке водопроводных сетей будет ограничено движение по Лабораторному проспекту от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы. Работы организованы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кроме этого, ограничения коснутся и участка Крестовского проспекта от Спортивной улицы до Белосельского переулка. С 5 по 18 декабря маршрут будет недоступен из-за работ по прокладке инженерных сетей.

Также из-за подобных работ водители не смогут использовать Морской проспект от Спортивной улицы до Еленинской улицы. Ограничения продлятся с 19 декабря по 15 января следующего года.

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