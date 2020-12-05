В Петербурге утренние пробки составили один балл 5 декабря

В Петербурге утренние пробки составили один балл 5 декабря
Пробки 5 декабря Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Движение на дорогах Петербурга свободно, после рабочей недели. Жители города отдыхают утром в субботу, 5 декабря.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Северной столицы на 9:00 составляет один балл. К 10-11 часам ситуация может резко ухудшиться, но пока город спит.

Отметим, что на дорогах все равно есть «красные зоны». Это места, где проходят запланированные ремонтно-дорожные работы. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы не наткнуться на подобные локации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге снизился пассажиропоток в общественном транспорте на 35%. Ежедневное число пассажиров в метро в сравнении с прошлым годом снизилось и вовсе на 40%. Связанно это с пандемией коронавируса, а также с ограничительными мерами, которые вызывают неудобства у жителей города.

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