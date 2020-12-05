Иностранных студентов могут отправить в академотпуск из-за пандемии

Они не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ.
Минобрнауки РФ рассказало, как поступить иностранным студентам, которые не могут вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС. В ведомстве считают, что они могут либо взять академический отпуск, либо договориться о дополнительных занятиях после возвращения в Россию.
Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что есть специалисты, которые нельзя получить дистанционно. Например, невозможно на расстоянии обучить медиков. В таких случаях нужно решать вопрос напрямую с вузом и рассматривает самые разные варианты.
Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы принимать иностранных студентов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что треть иностранных студентов не могут въехать в Россию из-за Covid-19. По его словам, в связи с пандемией система образования оказалась в ситуации, которая требует нестандартных решений.