Иностранных студентов могут отправить в академотпуск из-за пандемии

Иностранные студенты не могут вернуться в Россию. Фото: unsplash

Иностранные студенты не могут вернуться в Россию. Фото: unsplash

Они не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ.

Минобрнауки РФ рассказало, как поступить иностранным студентам, которые не могут вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС. В ведомстве считают, что они могут либо взять академический отпуск, либо договориться о дополнительных занятиях после возвращения в Россию.

Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что есть специалисты, которые нельзя получить дистанционно. Например, невозможно на расстоянии обучить медиков. В таких случаях нужно решать вопрос напрямую с вузом и рассматривает самые разные варианты.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы принимать иностранных студентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что треть иностранных студентов не могут въехать в Россию из-за Covid-19. По его словам, в связи с пандемией система образования оказалась в ситуации, которая требует нестандартных решений.