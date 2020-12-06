В Рабитицах в течение часа тушили большой дом

Информация о пострадавших не поступала.

В Волосовском районе сегодня утром, 6 декабря, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Все случилось в деревне Рабитицы – там вспыхнул частный дом. Соответствующее сообщение спасатели получили ранним утром и незамедлительно выехали на место инцидента. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Огонь успел распространиться на 128 квадратных метров. Потушить его удалось примерно за час.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчинском районе вспыхнула хозпостройка. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.