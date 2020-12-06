В Гатчинском районе вспыхнула хозпостройка

В воскресенье, 6 декабря, в деревне Малое Верево в Гатчинском районе Ленобласти загорелась хозпостройка.

Сообщение о возгорании поступило в 8:50.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Хозпостройка горела на площади 12 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 9:33. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером в субботу, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария, на месте которой работают экстренные службы.