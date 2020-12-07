Спасатели три часа тушили горящую мебель в Реполке

В Волосовском районе Ленобласти среди ночи вспыхнул пожар в жилом доме. Спасатели боролись с огнем три часа.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 7 декабря, в поселке Реполка. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 00:12. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в доме на Большой улице полыхала обстановка на площади 80 «квадратов». В 3:01 пожар был ликвидирован.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Рабитицах в течение часа тушили большой дом.