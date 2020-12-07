За выходные в Петербурге собрали 1,4 тыс. тонны мусора и смёта

За выходные в Петербурге собрали 1,4 тыс. тонны мусора и смёта
Сводка по уборке дорог за 30 ноября – 6 декабря в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице подвели итоги уборки города за прошедшую неделю. За семь дней в городе убрали более 3 тыс. тонн мусора. Более 1,4 тыс. тонн. приходится на выходные.

Как сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, с 30 ноября по 6 декабря для борьбы с наледью дорожники использовали порядка 1,7 тыс. м3 солевого раствора и 511 тонн песко-соляной смеси, в том числе за выходные – около 150 м3 раствора и 6 тонн смеси.

Отмечается, что новая неделя также началась с плодотворных уборок дорог и улиц. В понедельник, 7 декабря, уборкой улиц в Санкт-Петербурге заняты 579 единиц техники дорожных предприятий комитета по благоустройству. Минувшей ночью за чистотой города следили 523 машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты ЗакСа в Ленобласти рассмотрят законопроект о запрете сжигания мусора 7 декабря.

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