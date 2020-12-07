В Ленобласти депутаты ЗакСа рассмотрят закон о запрете сжигания мусора 7 ноября

Законопроект о запрете на прямое сжигание мусора и захоронение необработанных отходов в Ленинградской области будет рассмотрен в понедельник, 7 ноября.

Как сообщает администрация региона в официальном Telegram-канале, данный закон о регулировании оборота отходов направил региональным парламентариям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сам законопроект будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания.

Планируется, что данное нововведение позволит изменить ситуацию с несанкционированными свалками и наведет порядок на «мусорном» рынке.

«Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для юридических лиц вырастет до 1,5 млн руб. Кратное увеличение штрафов предусмотрено для перевозчиков отходов, не имеющих разрешения», – говорится в сообщении администрации.

Запрет на прямое сжигание мусора заработает с 2021 года, на захоронение необработанных отходов — к 2023 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти совершат мусорную реформу, но довольными останутся не все.