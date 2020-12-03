В Ленобласти совершат мусорную реформу, но не все довольны

Некоторые депутаты скептически относятся к принятию законопроекта.

В Ленинградской области собираются раз и навсегда решить проблему с нелегальными свалками и обращением с отходами. Своим мнением о мусорной реформе поделились депутаты областного ЗакСа, пишет Оnline47.

Депутат Алексей Ломов отметил, что закон действительно очень нужный. Он надеется, что он будет действовать уже с 1 января 2021 года. С ним согласен председатель общественного экосовета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.

Некоторых смутило письмо от Ассоциации в сфере экологии «РазДельный Сбор». Активисты призывают принудить всех сортировать мусор и наказывать тех, кто мусорит. Шевчук отметил, что раздельный сбор пока что остается «делом добровольным».

Российский ученый, академик РАН, доктор технических наук Леонид Вайсберг убежден, что в раздельном сборе мусора нет ничего плохого, но и хорошего мало. Он считает, что организация стремиться заработать деньги и поэтому настаивает на внедрении системы.

Зампред постоянной комиссии ЗАКСа Николай Кузьмин тем временем напомнил, что штрафовать стоит перевозчиков, которые складируют мусор в неположенных местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю с дорог Петербурга вывезли более 3 тысяч тонн мусора.