За неделю с дорог Петербурга вывезли более 3 тысяч тонн мусора

С 23 по 29 ноября дорожные службы Северной столицы очистили улицы города от 3,1 тысячи тонн мусора и смета. Только за выходные с магистралей вывезли более тысячи тонн.

Об этом в понедельник, 30 ноября, информирует пресс-служба петербургского комитета по благоустройству. Ежедневно на протяжении недели на улицах города работали 556 уборочных машин, по ночам их число увеличивалось до 729 единиц. Для ликвидации наледи на дорогах использовали 6,7 тысяч кубометров солевого раствора и свыше 3 тысяч тонн песка и соли.

Сегодня, 30 ноября, на улицах Северной столицы работают 1258 дворников и более 800 машин спецтехники, поддерживающие дороги в чистоте. В ведомстве отмечают, что вопросы по уборке Петербурга можно задать дежурной службе по телефону 312-60-13.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горожане уже успели возмутиться недостаточно качественной работой дорожных служб.