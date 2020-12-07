Ночью в Рощино легковушка въехала в «Пятерочку»

Автомобиль влетел в "Пятерочку" в Рощино. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобиль влетел в "Пятерочку" в Рощино. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В ночь на 8 декабря легковой автомобиль въехал в магазин «Пятерочка» в поселке Рощино в Выборгском районе Ленобласти.

Очевидцы предположили, что водитель перепутал газ с тормозом.

«В Рощино Девушка перепутала газ с тормозом и заехала в Пятерочку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, машина получила повреждения. Окна и дверь магазина тоже пострадали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина на Cadillac устроил ДТП, а после выстрелил в лицо другому водителю. Он объявлен в розыск. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в Сертолово.