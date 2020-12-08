На Дворцовой установили столетнюю живую ель

Ель высотой 25 метров установили на главной площади Петербурга. Столетнее дерево доставили в город сегодня под покровом ночи.

Дерево приехало из Всеволожского района Ленобласти. Его установка началась около полуночи. Ствол ели поместили в прочный металлический цилиндр с помощью подъемного крана. Процесс установки прошел без сюрпризов.

Живая ель в самом сердце города появится впервые за семь лет. Она будет радовать горожан все праздники, до 15 января. Часть ели планируют передать в питомники, для животных. Из ствола же могут сделать сувениры для детей из приютов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой.